Soerens Archief: Vraagbaak over het dorp

LAAG-SOEREN - Ontstaan uit de privéverzamelingen van Henk Nijborg en Aris Blankenspoor, heeft het Soerens Archief de laatste jaren de rijke historie van Laag-Soeren gedocumenteerd. De geschiedenis van het dorp komt dan ook tot leven als je met de mensen van het archief praat.

Veel is gedigitaliseerd, zodat het ook gemakkelijk kan worden opgeslagen en als zodanig bruikbaar is voor vele doeleinden. Er wordt echter nog steeds interessant materiaal aangeboden. Zo’n zes mannen en vrouwen zijn vrijwel elke dinsdagavond in ’t Sprengenhus bezig met het aanvullen en bijwerken van het archief. Met name met het digitaliseren van archieven van Soerenaren en verenigingen ligt nog steeds een flinke berg werk te wachten. Mensen die dan ook belangstelling hebben voor de geschiedenis van Laag-Soeren of iets hebben of willen doen met het digitaliseren, zijn altijd welkom met een helpend handje. Daarnaast is iedereen tijdens de openingstijden natuurlijk welkom om een vraag beantwoord te krijgen of een en ander in te kijken, te controleren of de kennis van de Soerense historie uit te breiden. Maar tijdens de schoolvakanties genieten ook zij van een welverdiende vrije dinsdagavond.