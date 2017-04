Ruimte op Paardenwei van de Geërfden van Velp

VELP - Aan de zuidrand van Velp, tussen de Waterstraat en de A12, ligt de paardenwei van de Geërfden van Velp. Sinds velen jaren kunnen eigenaren van een paard, pony of koe hun dier hier het hele weideseizoen laten grazen. Vrijdag 21 april kunnen dieren weer worden aangemeld voor het komend seizoen.

De Commissie van Beheer der Geërfde Gronden van het Dorp Velp heeft nog steeds als doel dit laatste stuk gemeenschappelijke weidegrond beschikbaar te houden voor het weiden van vee, net als meer dan honderd jaar geleden. In vroeger jaren, toen veel inwoners van Velp een eigen werkpaard hadden, werd de wei aan de Waterstraat geroemd vanwege het voedzame gras en konden de paarden er na de wintermaanden goed aansterken. Het weideseizoen loopt van eind april tot half december.

Tot vandaag de dag hebben Velpenaren de mogelijkheid hun paard of pony tegen een gering bedrag in de weide onder te brengen. Geërfden (dat zijn inwoners van Velp die een eigen erf - huis/grond - bezitten) krijgen korting op het inscharingsbedrag: zij betalen 140 euro voor het hele weideseizoen. Niet-Geërfden betalen 200 euro.

Het aanmelden van een paard of pony vindt traditiegetrouw plaats in Café ’t Pintje aan de Wilhelminastraat in Velp. Dit jaar is dat op vrijdag 21 april tussen 19.00 tot 20.00 uur.

Het inscharen (het in de wei toelaten) van het vee vindt altijd plaats op een afgesproken moment, zodat alle dieren tegelijk de wei in gaan: dit jaar op zaterdag 29 april om 09.00 uur bij de ingang van wei aan de Weteringstraat in Velp. De Paardenwei bestaat uit twee percelen, een deel van 1,5 en een deel van 0,71 hectare. Het is omrasterd met een moderne afrastering en wordt dagelijks door de Weiwaarder in het oog gehouden.

Alle informatie over de mogelijkheden, de kosten en de voorwaarden is te vinden op de website van de Geërfden, www.geerfdenvanvelp.nl.