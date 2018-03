Kunstwerk over water op wand bij DS Smith

EERBEEK - Als alles volgens plan verloopt, wordt eind mei een 'kunstwerk' over de Eerbeekse Beek onthuld aan de wand van papierfabriek DS Smith in Eerbeek. Het kunstwerk, in de vorm van een groot wanddoek, komt voort uit een samenwerking tussen de Bekenstichting, Waterschap Vallei en Veluwe, papierfabriek DS Smith, de gemeente Brummen, enkele particuliere partijen en studenten van het CIBAP, vakschool voor verbeelding uit Zwolle.

Met het programma Ruimte voor Eerbeek wil de gemeente Brummen samen met inwoners en partners van Eerbeek een economisch gezond en vitaal dorp maken. Een dorp dat ook vol passie wordt uitgedragen bij de vele toeristen die Eerbeek bezoeken. Met een heleboel plannen, projecten en andere activiteiten wordt hard gewerkt om al deze doelen in de komende jaren te bereiken. Eén van die plannen is het meer zichtbaar en beleefbaar maken van de Eerbeekse Beek.

Eerbeek is ontstaan door de aanwezigheid van het schone water van de Veluwe, dat via de sprengkoppen van de Eerbeekse Beek naar de IJssel stroomt. Met behulp van dit water werd papier gemaakt. Langs de beek vestigden zich papierfabrieken en werknemers bouwden er huizen. Eerbeek groeide gestaag en is nu nog steeds verbonden en verweven met de Eerbeekse Beek en de papierindustrie. Deze bijzondere historie wordt nu gevat in een kunstwerk, een groot wanddoek. Het kunstwerk verbeeldt de loop van de Eerbeekse Beek van de sprengkoppen op de Veluwe, via het dorp Eerbeek met haar papierindustrie naar de oliemolen bij het Huis te Eerbeek.

Naar verwachting vindt eind mei de onthulling van dit kunstwerk plaats. Het wordt bevestigd aan de wand van papierfabriek DS Smith aan de zijde van de Veldkantweg. De locatie van het kunstwerk maakt onderdeel uit van de vorig jaar vernieuwde fietsknooppuntenroute van Landal Coldenhove naar het centrum van Eerbeek. Daarbij is er al geanticipeerd op de plannen om met de aanpassing van de Eerbeekse Beek ook een goede fietsverbinding te maken vanaf Landal en het zwembad Coldenhove naar het dorpscentrum van Eerbeek. Een uitstekende plek om toeristen en inwoners te laten zien hoe de Eerbeekse Beek een verbindende schakel is tussen natuur, industrie en wonen.