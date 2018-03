Maak kennis met Bospatrouille

DIEREN - Verkennersgroep Bospatrouille in Dieren houdt vrijdag 6 en zaterdag 7 april een introductieweekend. Jongens tussen de acht en dertien jaar mogen gratis meedoen. Vaders, verzorgers en broers van achttien jaar en ouder mogen mee, als ze dat tenminste aandurven.

Het weekend gaat vrijdag 20.00 uur van start bij het clubhuis van de Bospatrouille. Deelnemers kunnen ervaren wat de jongens van de Bospatrouille allemaal doen. Zo doen ze mee aan een dropping, waarbij ze in het donker een stuk gaan lopen met een GPS. Er wordt overnacht in tenten, zelf een vuurtje gemaakt en met eigen boten gevaren. Daarnaast staan er nog veel meer outdoor activiteiten op het programma.

Nieuwe jongens zijn van harte welkom om eens kennis te maken van de Bospatrouille. Voor de huidige leden van de groep is dit weekend een mooie uitdaging om aan te gaan met hun vader, verzorger of broer, om te kijken of hij de Bospatrouille aan kan. Het weekend is afgelopen op zaterdag om 17.00 uur. Aanmelden kan via de website.

www.bospatrouille.nl