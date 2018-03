Doesburg gaat wateroverlast te lijf

DOESBURG - Doesburg gaat de wateroverlast in de stad aanpakken. De gemeente gaat een deel van de riolen vervangen en waar nodig aparte regenwaterbuizen aanleggen.

De gemeenteraad stemde eind februari in met het Watertakenplan Olburgen, waarmee besloten werd tot investering in de bestrijding van wateroverlast en de vernieuwing van riolen. De binnenstad van Doesburg heeft het meeste last van wateroverlast. Het gaat met name om de Bergstraat, Windmolenstraat, Gasthuisstraat en Hoogstraat. Het riool van de binnenstad stamt nog uit de jaren dertig.

Waar het kan zal de gemeente via de goten het overtollige water naar het oppervlaktewater leiden. Waar dat niet kan worden aparte regenwaterbuizen aangelegd. De gemeente probeert de aanleg van buizen zoveel mogelijk te combineren met andere werkzaamheden, zoals de herinrichting van het winkelgebied van het centrum. Daardoor hoeft de bestrating er niet twee keer uit.