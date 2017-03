De bibliotheek helpt bij digitalisering

DIEREN - Niet iedereen is in staat om digitaal te communiceren met de overheid. Toch werkt de overheid er hard aan om het contact met de burgers steeds meer digitaal te laten verlopen. Mensen die hierbij hulp willen, kunnen terecht bij de Bibliotheek Veluwezoom. De ondersteuning bestaat enerzijds uit veilige computer-, internet- en printvoorzieningen. Anderzijds biedt de Bibliotheek cursussen om te leren omgaan met de digitale overheid. Zowel het gebruik van de computerfaciliteiten voor het zakendoen met de overheid als de cursus is gratis. Ook niet-leden van de Bibliotheek kunnen gebruikmaken van deze service.

Op een computer in de Bibliotheek kunnen mensen bijvoorbeeld zelf aangifte doen voor de inkomstenbelasting en toeslagen aanvragen. Handig voor wie thuis geen goede voorzieningen heeft. Bibliotheekmedewerkers kunnen algemene hulp verlenen bij problemen, bijvoorbeeld als de computer niet goed werkt. Inhoudelijke hulp rond de belastingzaken is niet beschikbaar.

www.bibliotheekveluwezoom.nl