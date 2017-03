448 Leerlingen wandelen voor Amref Flying Doctors

REGIO - 448 Leerlingen uit groep zeven en acht van basisscholen uit Arnhem en omstreken trekken op Wereldwaterdag hun wandelschoenen uit de kast voor Wandelen voor Water. Het Nederlands Watermuseum en enthousiaste leden van Rotaryclub Rheden-Rozendaal houden woensdag 22 maart een centrale wandeling in park Sonsbeek waar negen scholen aan meedoen. De opbrengst van deze sponsorloop gaat naar een water- en sanitatieprogramma van Amref Flying Doctors in de sloppenwijken van Addis Ababa in Ethiopië. Tijdens de wandeling zijn de leerlingen te herkennen aan een blauwe rugzak waarin ze zes liter water dragen. Op deze manier zetten Nederlandse kinderen zich in voor veilig drinkwater en goed sanitair voor leeftijdsgenootjes in Ethiopië. Veel kinderen, leggen daar dagelijks enorme afstanden af met zware jerrycans om - vaak vervuild - drinkwater voor het gezin te halen.

Gastles op school

Voorafgaand aan de wandeling krijgen alle leerlingen een gastles over drinkwater en hygiëne in het algemeen en de huidige situatie in Ethiopië. Schoon drinkwater, voldoende toiletten en riolering zijn in de sloppenwijken van Addis Abbaba allerminst vanzelfsprekend. Het doel van de gastles is bewustwording.

Foto: Kinderen wassen hun handen na bezoek van het toilet. De toiletvoorzieningen bij hun school in de regio Afar zijn gerealiseerd door Amref Flying Doctors. - Foto Sacha de Boer