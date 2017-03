VVD grote winnaar in Rozendaal

ROZENDAAL - 93,4 Procent van de stemgerechtigden in de gemeente Rozendaal wisten gisteren de weg naar de stembus te vinden. Een hoog percentage, maar toch net iets lager dan de vorige verkiezingen in 2012. Toen was het opkomstpercentage 95,8 procent. De VVD is wederom de grootste in Rozendaal met 43,7 procent van de stemmen. Ook dit percentage ligt lager, vier jaar geleden kreeg de VVD 47,1 procent van de stemmen. D66 is wel gestegen, van 12,5 procent in 2012 naar 16,2 procent dit jaar. Het CDA is de derde grote partij in Rozendaal met 10,4 procent van de stemmen, gevolgd door GroenLinks (7,7 procent), PvdA (5,9 procent), PVV (5,5 procent), Partij voor de Dieren (2,7 procent), ChristenUnie (2,2 procent), 50Plus (1,9 procent) en de SP (1,5 procent).