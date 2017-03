Jan Muller nieuwe voorzitter Oosterhuuzens Dialectkoor

OOSTERHUIZEN – Jan Muller uit Lieren is gekozen tot nieuwe voorzitter van het Oosterhuuzens Dialectkoor. Op de goed bezochte jaarvergadering van het koor kreeg Muller de voorzittershamer overhandigd door Martien Kobussen, die het bestuur ging verlaten. Kobussen kreeg lovende woorden van Muller voor zijn grote inzet voor het koor.

Twaalf jaar geleden was hij samen met Klaas Berends de oprichter van dit koor. Meteen aanvaarde hij toen de functie van voorzitter. Samen met zijn bestuur maakte Kobussen er, volgens Muller, een prima koor van dat bekend werd in de verre regio. Als dank kreeg Kobussen een presentje aangeboden.

Er werd een terugblik gedaan op het afgelopen jaar. Onder leiding van dirigent Theo Uijttenboogaart zingt het koor een breed repertoire aan bekende en minder bekende liedjes. Secretaris Gerrit Hulshof liet weten dat het koor vorig jaar 23 keer heeft opgetreden. Een hoogtepunt was zeker het optreden bij Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland in Lieren. Het koor kwam hierbij duidelijk in beeld. De uitvoering was ook een groot succes.

De muziekgroep werd uitgebreid met twee muzikanten. Het koor telt nu 58 leden en er is nu weer ruimte voor nieuwe leden.

Bij de bestuursverkiezing was Hanny Weijenberg aftredend en ook weer herkiesbaar. Martien Kobussen was niet herkiesbaar en werd opgevolgd door Jan Muller. Ook in de muziekcommissie kwamen wijzigingen.

Voor 2017 staan al veel optredens gepland. Secretaris Hulshof heeft er al veel genoteerd. Er wordt hard gewerkt aan de komende uitvoering van het koor op 22 april in Het Boshuis in Klarenbeek. Er is dan een gastoptreden van de Slanina Cesta Musikanten uit Voorst. Het koor gaat dan een drietal nummers zingen met deze egerlanderkapel.

Ook gaat het koor samen met Bemivo en het Sokkenbuurt Zeemanskoor het Music en Food festival organiseren dat vorig jaar voor de eerste keer in Beekbergen werd gehouden. Er zijn plannen op dit nog groter op te zetten op 15 juli.