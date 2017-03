Zo stemde Brummen

BRUMMEN – Minder stemmen dan vier jaar geleden, maar nog steeds een overtuigende meerderheid voor de VVD. Maar liefst 23,1 procent van de inwoners van Brummen stemde tijdens de Tweede Kamerverkiezingen voor de rechtse partij. In 2012 was dit nog 23,1 procent.

Grote en enige verliezer was de PvdA, die van 30,8 procent van de stemmen terugviel naar 7,7 procent. Tweede partij is het CDA, met 12, 4 procent van de stemmen en derde D66, met 12,1 procent. Deze beide partijen scoorden vier jaar geleden 7,5 procent. Op de PVV stemde 12 procent van de Brummenaren, was 9,1 procent in 2012. SP ging van 9,3 naar 10,9 procent en GroenLinks van 2 naar 8,3 procent. 50Plus kreeg 3,5 procent van de stemmen, dat was vier jaar geleden nog 1,6. Partij voor de Dieren ging van 1,7 procent naar 3,5 procent, ChristenUnie van 1,3 naar 1,8 procent en SGP van 0,3 naar 0,4 procent. De nieuwe partij DENK kreeg 1,9 procent van de stemmen.

In de gemeente Brummen gingen 13.886 mensen naar de stembus. Dat is een opkomst van 83,04 procent. Dat is ruim hoger dan vier jaar geleden, toen 75,92 procent van de inwoners een stem uitbracht.

Voorlopig overzicht van percentage stemmen per partij (in vergelijking met 2012)

VVD: 23,1% (was 27,9%)

CDA: 12,4% (was 7,5%)

D66: 12,1% (was 7,5%)

PVV: 12,0% (was 9,1%)

SP: 10,9% (was 9,3%)

GroenLinks: 8,3% (was 2,0%)

PvdA: 7,7% (was 30,8%)

50Plus: 3,5% (was 1,6%)

PvdD: 3,0% (was 1,7%)

DENK: 1,9% (was 0,0%)

ChristenUnie: 1,8% (was 1,3%)

Forum Democratie: 1,5% (was 0,0%)

SGP: 0,4% (was 0,3%)

VNL: 0,4% (was 0,0%)

PP: 0,2% (was 0,2%)

MenS: 0,1% (was 0,3%)

DBB: 0,1% (was 0,0%)