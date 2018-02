De zussen van Vincent van Gogh

VELP - De wereldberoemde broers Vincent en Theo van Gogh kent iedereen. Maar tot mei vorig jaar wisten we weinig tot niets over hun drie zussen Anna, Lies en Wil. Het boek De Zussen Van Gogh van kunsthistoricus Willem-Jan Verlinden brengt daar verandering in. Op donderdag 22 februari vertelt de schrijver bij boekhandel en cultureel podium Jansen & de Feijter in Velp over hun kleurrijke levens.

Toevalligerwijs stuitte de kunsthistoricus op de zussen Anna, Lies en Wil van Gogh. Verlinden kwam de zussen op het spoor tijdens zijn onderzoek voor zijn eerdere boek Hoe ik van Londen houd. Wandelen door het Londen van Vincent van Gogh. Net als zijn laatste titel De Zussen Van Gogh schreef hij dit samen met Kristine Groenhart. Verlinden kwam op het spoor van een omvangrijke correspondentie van de familie, en dus ook van de zussen zelf. Anna, Lies en Wil van Gogh hadden bijzonder interessante levens, zo bleek. In zijn boek schetst Verlinden de levens van de zussen aan de hand van deze correspondentie. Vele brieven van, aan en over hen waren bewaard gebleven. Brieven over de grote en kleine problemen van het leven in die dagen, waaruit Anna als moederkloek naar voren komt, Lies als de theatrale van de drie en Wil als feministe. Hij geeft de zussen reliëf door ook te vertellen over de achtergrond van vader en moeder Van Gogh en over het tijdsbeeld.

De avond bij Jansen & de Feijter begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 5 euro.

www.eenpassievoorboeken.nl