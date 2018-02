REGIO - Donderdagochtend 15 februari kwamen de Veluwse partners samen om officieel de Veluwse samenwerking te bekrachtigen. Met het tekenen van de Samenwerkingsovereenkomst Veluwe-op-1 is er een bestuur dat sturing geeft aan de Veluwse ambities: de VeluweAlliantie. Dit is een unieke samenwerking, met als uitgangspunt dat ondernemers, grondeigenaren, overheid en andere partijen op gelijkwaardige manier betrokken zijn. Namens de gemeente Rheden tekende burgemeester Carol van Eert de samenwerkingsovereenkomst, voor Brummen was wethouder Luuk Tuiten present.

De gezamenlijke ambities van recreatieondernemers, grondeigenaren, terreinbeheerders, provincie Gelderland en 21 Veluwse gemeenten zijn vastgelegd in de VeluweAgenda. De ambitie van alle partijen is om het toeristisch product te verbeteren door goed gebruik te maken van wat er op de Veluwe aanwezig is aan natuur, landschap en erfgoed. En dat alles op een manier dat ook natuur, landschap en erfgoed er beter van worden.

In de VeluweAlliantie zijn de volgende partners met elkaar verbonden: Toeristenbond ANWB, Recreatieondernemers Nederland, IVN, Koninklijke Horeca Nederland, Overleg Dé Veluwse Attracties (met o.a. Thermen Bussloo, Paleis Het Loo, Julianatoren, Kröller-Müller Museum, Burgers' Zoo, Nederlands Openluchtmuseum, Apenheul, De Spelerij-Uitvinderij), het Grondeigenaren Overleg Veluwe (met o.a. Staatsbosbeheer, Gelders Particulier Grondbezit, Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, het Nationaal Park de Hoge Veluwe, Kroondomein het Loo, Ministerie van Defensie/ Rijksvastgoedbedrijf en Leisurelands). Vanuit de overheid zijn de provincie Gelderland en de 21 Veluwse gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Renkum, Rheden, Putten, Rozendaal, Scherpenzeel, Voorst en Wageningen vertegenwoordigd.

Foto: Rob Voss