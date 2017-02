Meer bezoekers voor de Bibliotheek Veluwezoom

DIEREN - Ook in 2016 steeg het aantal jeugdige bezoekers van bibliotheek Veluwezoom. Ten opzichte van 2015 steeg het aantal jeugdige bezoekers met vijf procent. Het aantal volwassen leden daalde. Het totaal aantal mensen dat de bibliotheek bezoekt, neemt toe.

Deze ontwikkelingen zijn in lijn met de landelijke trend. De stijging van het aantal jeugdleden is grotendeels te danken aan de samenwerking tussen de bibliotheek en voorschoolse instellingen (Boekstart), basisonderwijs (de Bibliotheek op school) en het voortgezet onderwijs.

In Velp is de stijging van het aantal jeugdleden het grootst. Daar werkt de bibliotheek samen met het Titus Brandsma College. Alle leerlingen van deze vmbo-school werden in 2016 lid van de bibliotheek. Met een gecombineerde school-bibliotheekpas kunnen zij altijd terecht in de bibliotheek, gelegen naast hun schoolgebouw. De daling van het aantal volwassen leden van de Bibliotheek Veluwezoom in 2016 is vijf procent. Die daling van het aantal volwassenen is net als in voorgaande jaren het grootst in Doorwerth en Rheden. Daar is geen collectie meer voor volwassenen aanwezig.

De Bibliotheek Veluwezoom had in 2016 21067 leden. Daarmee is 27 procent van de inwoners van de gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal lid van de bibliotheek.

De bibliotheek is steeds meer een plek waar mensen komen om te lezen, te studeren of deel te nemen aan een activiteit. Lidmaatschap is hiervoor niet nodig. Hoewel fysieke boeken nog steeds graag geleend worden, neemt de belangstelling voor het lenen van e-books ook in 2016 verder toe. Het aantal leden van de Bibliotheek Veluwezoom dat e-boeken leent bij de landelijke, digitale bibliotheek steeg van 1322 in 2015 naar 1894 in 2016. Zij leenden in 2016 13314 titels. In 2015 waren er dat 8.907. Het aantal beschikbare (actuele) titels dat de landelijke digitale bibliotheek sinds 2014 beschikbaar stelt, is enorm toegenomen en de zoekmogelijkheden en het gebruiksgemak van het platform zijn het laatste jaar flink verbeterd.