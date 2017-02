Collectie foto’s oud Loenen boeit bezoekers

LOENEN – ‘Weet ie wie dat is?” Deze vraag stelde voorzitter Jan Janssen van de Stichting Historie zondag verschillende keren tijdens de videopresentatie op de fotodag in het ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen.

Vanaf elf uur was de grote zaal ingeruimd voor vele groepsfoto’s die door de bestuursleden waren opgespoord. Graag wil het bestuur de foto’s compleet hebben, dus alle namen. Er was daarom een oproep gedaan aan de oudere Loenenaren en oud-Loenenaren om naar deze fotodag te komen om samen personen, plekken en gebouwen te herkennen. Op wanden waren grote foto’s opgeplakt met vaak informatie die al binnen was maar waar nog het een en ander aan ontbrak.

Op een scherm werden de foto’s vertoond met toelichting door Janssen en tevens de vraag aan de bezoekers om goed te kijken of er bekenden te zien waren. Vaak werden de personen herkend. Meestal op unieke plaatjes. Bijzonder was een foto van achttal jongeren in (wat later bleek) ouderwets zwemtenue. De foto was wellicht gemaakt bij het Albameer waar vroeger veel gezwommen werd. Op de achtergrond waren de contouren van de voormalige steenfabriek aan het kanaal nog te zien. Veel families passeerden de revue. De namen en opmerkingen werden ijverig genoteerd door de bestuursleden, zodat Adriaan Klomp de informatie weer kan aanvullen.

Tussendoor konden de bezoekers kijken naar de wanden met foto’s. Soms ontstond er tussen de bezoekers een discussie over wie het wel en niet zou kunnen zijn. De hele dag was het gezellig druk in de Bruisbeek. De stichting is verguld met de schat aan gegevens die zijn deze dag weer hebben vergaren om de grote collectie foto’s aan te vullen.

foto:

Veel aandacht voor de wanden met oude foto’s - foto: Martien Kobussen