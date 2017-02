Verkeersregelaars Doesburg zoekt versterking

DOESBURG - Waarschijnlijk heeft u ze vaak gezien: verkeersregelaars. In Doesburg worden ze ingezet bij alle festiviteiten. Of het nu de intocht van Sint Nicolaas is of Doesburg Binnenste Buiten, de bijeenkomst op 4 mei of de Hanzedagen, altijd zijn deze mensen nodig om het verkeer te regelen. De verkeersregelaars die er in Doesburg zijn, zijn allemaal vrijwilligers die het leuk vinden dit te doen.

Nu is het wel zo dat een aantal van deze mensen een dagje ouder worden en er dus nieuwe mensen gezocht worden om verkeersregelaar te worden. Het is erg leuk om dit te doen en u heeft de vrijheid om wel of niet bij een bepaald evenement het verkeer te regelen. Er moet hiervoor wel een examen afgelegd worden dat te volgen is via e-learning. Dit hoeft u natuurlijk niet helemaal alleen te doen, want vanuit de verkeersregelaars is er altijd iemand die u hierbij kan en wil helpen. Ook hoeft u niet hoog geschoold te zijn om dit te kunnen. Verkeersregelaar zijn is ook een kwestie van gezond verstand gebruiken en inzicht in het verkeer hebben. Inzicht in het verkeer heeft eigenlijk iedereen wel, want je bepaalt ook of je wel veilig kunt oversteken.

Heeft u interesse of wil u hierover meer weten kunt u een mail sturen naar info@verkeersregelaar-doesburg.nl dan wordt er contact met u opgenomen om u er meer over te vertellen.