VELP - Vanochtend rond de klok van 7.00 uur was er een aanrijding op de kruising van de stoplichten aan de Hoofdstraat in De Steeg tussen twee voertuigen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend, maar er zijn in ieder geval geen gewonden ondanks de harde klap. Beide voertuigen zijn geborgen en de bestuurders hebben samen met de politie de schadeformulieren ingevuld.



Martin de Jongh