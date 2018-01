Open dag ROC A12 en Astrum College

VELP - Zaterdag 20 januari openen het ROC A12, het Dulon College en het Astrum College hun deuren voor toekomstige studenten. Leerlingen die zich oriënteren op een mbo-opleiding en hun ouders zijn van harte welkom op de locaties in Ede, Arnhem/Velp en Veenendaal.

Tijdens de open dag vertellen docenten en studenten over de mbo-opleidingen en kan men de sfeer proeven op de verschillende locaties. Op de informatiemarkt zijn docenten aanwezig om vragen te beantwoorden en te helpen bij het kiezen van de juiste studie. Ook zijn er student-ambassadeurs die rondleidingen geven. In de praktijklokalen zijn diverse demonstraties te zien en activiteiten te beleven. ROC A12 heeft de afgelopen jaren toegewerkt naar een andere structuur. De locaties hanteren een nieuwe naam en een nieuw logo. Het doel is het kleinschalige karakter van het onderwijs te benadrukken. Dit traject verloopt gefaseerd, in 2016 werd locatie Velp het Astrum College.

De open dag is van 10.00 tot 15.00 uur. Wie dan geen tijd heeft, kan naar de informatieavonden komen op 13 maart en 5 juni.

www.a12.nl/opendagen

www.astrumcollege.nl