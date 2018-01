Schaatsfestijn op kunstijsbaan

HUMMELO - Schaats- en skeelervereniging de Hessenrijders viert dit jaar haar vijftigjarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum verzorgt de Keppelse vereniging van 20 tot en met 27 januari een schaatsfestijn op het evenementenplein in Hummelo. Op een geheel overdekte kunstijsbaan van 300 vierkante meters biedt de schaatsvereniging belangstellenden dagelijks tot 22.00 uur de gelegenheid om gezellig en sportief bezig te zijn.



Het jubileum vormt de aanleiding voor dit initiatief, maar daarnaast wil de schaatsvereniging de jeugd ook kennis laten maken met het schaatsen. "Het merendeel van de basisschooljeugd heeft geen ijsperiode meegemaakt. Er is al een aantal winters geen natuurijs geweest en we willen onze leden en inwoners in dit feestelijke jaar een alternatief bieden", laat voorzitter Irma van Hof weten. Het plan van de kunstijsbaan komt tot stand in samenwerking met Steef Dorrestijn en Martine Rexwinkel, eigenaren van café FF naar Steef.

De Hessenrijders hebben voor het schaatsevenement een programma opgesteld waarbij de schaatsers en de toeschouwers op het terras rondom de ijsbaan elke dag worden vermaakt met muziek. "Iedereen, jong en oud, die wil, kan elke dag komen schaatsen met eigen kunst- of ijshockeyschaatsen of gebruik maken van de aanwezige schaatsen. We geven schaatsclinics, er is discoschaatsen, een curlingtoernooi en ook een open podium, waarop iedereen die muziek wil en kan maken dat mag laten horen." De toegangsprijs wordt bewust laag gehouden om iedereen de mogelijkheid te bieden kennis te maken met de schaatssport. De koek en zopie rondom de ijsbaan ontbreken niet en bij FF naar Steef staan dagelijks de stamppot, hapjes en drankjes klaar.

De kunstijsbaan wordt zaterdag 20 januari om 11.00 uur geopend door burgemeester Besselink. Voor het volledige programma, openingstijden en prijzen zie de website en de Facebook pagina.

