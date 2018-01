WEC-Doesburg zoekt chauffeurs

DOESBURG- Waarom? Bij het WEC op de Leigraafseweg werken veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dat zo mooi heet. Mensen met een handicap vinden niet makkelijk werk en op het WEC is wel werk dat zij kunnen en willen doen. Echter moeten zij van hun woonadres naar de Leigraafseweg en dat is voor een aantal niet zelfstandig mogelijk om diverse redenen. Hiervoor heeft het WEC bussen die ingezet worden en een enkele particuliere auto. De groep chauffeurs is, met name door de aantrekkende economie, kleiner geworden. Hieruit blijkt dat ook de chauffeurs door dit vrijwilligerswerk de opstap naar regulier werk hebben gevonden. Maar daardoor wordt het chauffeurs aantal wel erg klein. Hierbij wordt dan ook een dringende oproep gedaan aan mensen die het team van chauffeurs willen komen versterken. De ritten zijn aan het begin van de ochtend en einde van de middag op werkdagen. Natuurlijk hoeft u niet alle dagen te rijden. Alles kan in overleg. Lijkt het u wat neem dan contact op met het WEC en samen overleggen ze dan wat de mogelijkheden zijn. Laat het niet zo ver komen als een jaar of drie geleden, zoals op de foto te zien is was het ook toen bijna zover dat de mensen die op het WEC werken hun eigen bus moesten duwen omdat er geen chauffeur meer was.

Voor een afspraak of meer informatie kunt u bellen met: 0313-476755 of mail: werkstationbeinum@philadelphia.nl