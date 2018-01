Gemeente Doesburg zoekt een kinderburgemeester

DOESBURG - Kinderen die in groep zeven van een basisschool in Doesburg zitten, maken kans om de eerste kinderburgemeester van de stad te worden. De kinderburgemeester ondersteunt burgemeester Loes van der Meijs bij officiële evenementen, zoals de opening van de Doesburgse Kermis, ZOOM! Kamermuziekfestival, Sinterklaas en de kerstmarkt.

Daarnaast overleggen de twee burgemeesters één keer per drie maanden over wat belangrijk is voor kinderen. De kinderburgemeester is een soort spreekbuis voor de andere kinderen.

Kans op deze eervolle functie maken leerlingen van groep zeven, die in Doesburg wonen en zich betrokken voelen bij de stad. Ze moeten het belangrijk vinden om op te komen voor de belangen van kinderen. En de kinderburgemeester moet het natuurlijk leuk vinden om mensen te ontmoeten. Burgemeester Loes van der Meijs legt persoonlijk in groep zeven van de basisscholen uit wat de kinderburgemeester allemaal te wachten staat. Daarna kunnen kinderen solliciteren.

Een aantal sollicitanten krijgt een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek met de burgemeester en twee gemeenteraadsleden op woensdagmiddag 14 februari. Na deze gesprekken kiezen de burgemeester en deze raadsleden een kinderburgemeester. 22 Februari vindt de benoeming plaats, voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering. De benoeming is voor één jaar.