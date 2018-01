Winnaars Kerstprijsvraag Gasthuiskerk

DOESBURG - De prijswinnaars van de Kerstprijsvraag 2017 van Gasthuiskerk Doesburg zijn bekend. Lineke Klooster-Lise en Jan Molenaar winnen elk twee vrijkaarten voor een voorstelling naar keuze. Voor hen staan tijdens die voorstelling gereserveerde stoelen klaar en een lekker drankje.

Lineke Klooster-Lise kwam met haar schatting van 500 meter het dichtst in de buurt van het precieze aantal van 486 meter snoer dat nodig was om de lampjes in de twee grote kerstbomen van de Gasthuiskerk van stroom te voorzien. Jan Molenaar schatte het totale aantal lampjes in de bomen op 9997, maar een fractie minder dan het werkelijk aantal van 10260. Jan Molenaar en zijn vrouw zijn grote liefhebbers van jazzmuziek. Jan vulde zijn prijsvraagformulier dan ook niet toevallig in tijdens het eerste jazzcafé van dit jaar, op maandag 1 januari. Lineke trad op woensdag 21 december zelf op tijdens het programma Kerstlicht en vulde die avond haar formulier in.

Foto: PR Gasthuiskerk