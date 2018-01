Nieuwe hoofdtrainer Rheko

RHEDEN - Na de zomervakantie wordt Gerben de Krey de nieuwe trainer van korfbalvereniging Rheko 1 in Rheden. Gerben is nu nog trainer van HHV uit Hoogeveen en woont in Vriezenveen. Hij heeft diverse clubs getraind, heeft vroeger Hoofdklasse gespeeld en heeft er zin in om Rheko hogerop te brengen. Gesprekken met de selectiecommissie, de selectie zelf en het bestuur waren zeer positief, en ook de huidige interim-coach Vincent Koch juicht deze beslissing toe. Uitgangspunt is om deze verbintenis voor een periode van drie jaar aan te gaan, om na enige jaren van zoeken wat meer rust en continuïteit te krijgen. Gerben de Krey en de selectiecommissie zien ook graag een goede bezetting van Rheko 2. De huidige drie trainers/coaches, Vincent Koch, Joris Koning en Peter van de Berg, treffen hiervoor voorbereidingen om bij de start van het nieuwe seizoen een zo goed mogelijke integratie van Rheko 1 en 2 te bewerkstelligen.