DIEREN - De Dierense Speeltuinvereniging is klaar voor de vorst. De ijsbaan is sneeuwvrij gemaakt en er ligt een laagje water op. Laat dat ijs maar komen! Maandagmiddag is er echter nog weinig te zien van wat de ijsbaan moet worden. De vrijwilligers hopen dat er kan worden geschaatst als het de komende drie dagen zowel 's nachts als overdag blijft vriezen.