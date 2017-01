MS-patiënte Nicolien Tiggelhoven zoekt geld voor stamcelbehandeling

LIEREN – Nicolien Tiggelhoven gaat het proberen. De MS-patiënte uit Lieren, nu enkele jaren woonachtig in Raalte, wil proberen om 65.000 euro op te halen voor een stamcelbehandeling in het buitenland. “Ik had op RTL Late Night al eens een interview gezien met Boaz. Ook een MS-patiënt. Bij hem is die behandeling enorm aangeslagen.

Ik had eerst zoiets van ‘nee, ik doe het niet’. Ik heb al eerder wonderverhalen over een Italiaanse dokter gehoord. Over een dotterbehandeling van een ader in de nek, die heel goed zou werken. Klopte ook niet helemaal. Maar het verhaal van Boaz bleef me bij.”

Nicolien verdiepte zich in de behandeling en las steeds meer positieve verhalen.

Nicolien (42) woonde in 2010 nog in Lieren toen ze ineens merkte dat ze de ondertiteling op tv dubbel zag. “Mijn ouders woonden naast me. De volgende ochtend ben ik naar ze toe gelopen. Dat ging al in een ‘dronken’ loop. Recht lopen ging al niet meer. Ik moest naar het ziekenhuis voor een MRI-scan en lumbaalpunctie. Daarop konden ze wel zien dat er iets ‘speelde’ in mijn hoofd.” Nicolien moest drie weken wachten op de uitslag. Daarna volgde de onverbiddelijke diagnose: MS. “Oké… Dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat het iets relatiefs onschuldigs was. Maar het ging dus niet over.”

Sindsdien wordt het met vallen en (soms) weer opstaan langzaam maar zeker minder. Ze heeft een rollator/krukken nodig om zich voort te bewegen en voor langere afstand een rolstoel, mist kracht in haar benen en armen en ziet, voornamelijk met haar linker oog, slecht. Haar opleiding tot apothekersassistente moest ze noodgedwongen afbreken. Wel kreeg ze een relatie met Marco Tiggelhoven uit Raalte en verhuisde ze enkele jaren geleden naar die plaats. Haar zoon (uit een eerdere relatie) van 19 woont nog in Lieren. Omdat ze is afgekeurd (ze werkte eerder op kantoor bij het sloopbedrijf van haar ouders) maakt ze nu hobbymatig sieraden. Daarnaast helpt ook haar hond Gizmo haar met het doorkomen van de dagen.

Samen met Marco en haar ouders heeft ze inmiddels Stichting Stop MS Nicolien opgericht. Het doel: 65.000 euro voor een stamcelbehandeling bij elkaar brengen. Mochten de inkomsten zo groot zijn dat er geld overblijft, gaat dat naar een organisatie voor MS-onderzoek, zo is statutair vastgelegd. “We zijn nu aan het bekijken welke acties we kunnen houden. Vriendinnen gaan haken of koekjes bakken. Een kennis van me gaat Indonesische gerechten verkopen. Ik hoop ook dat mensen met leuke ideeën zich bij me melden.”

Ze heeft als voordeel dat ze haar actie over twee gemeenschappen kan verdelen. Die in Lieren, waar ze vandaan komt, en die in Raalte. Maar er is, wat Raalte betreft, ook een wat nadelig aspect: “Ik ben inderdaad hier niet de eerste”, zo beaamt ze. En 65.000 euro is een smak geld. Maar de medicijnen die ik nu gebruik kosten op jaarbasis ook al zo’n 20.000 euro.”

Het verhaal van Boaz lijkt een wonderverhaal. Na zijn stamcelbehandeling in het buitenland kon hij afscheid nemen van zijn rolstoel. Nicolien is echter realistisch. het stilzetten van het ziektebeeld. Daar ben ik al tevreden mee. Ik heb door de ziekte inmiddels te veel beschadigingen in mijn hersenen. Ja, Boaz had die ook, maar op zo’n wonder als wat hij heeft meegemaakt, durf ik gewoon niet te hopen. As ik het kan houden zoals het nu is, ben ik al heel gelukkig. Niet telkens die angst: hoe word ik morgen wakker.''

www.stichtingstopmsnicolien.nl