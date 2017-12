LOC 17 koopt GTW-loods

DOESBURG - Met ondertekenen van de koopacte, is LOC 17 eigenaar van de oude GTW-loods, kraan en trechter op het terrein van de Turfhaven geworden. Ze gaat als nieuwe eigenaar beginnen met het opknappen van de loods. Ook gaat ze er voor zorgen dat in de loods een modern voorzieningengebouw komt voor de haven- en campergasten. Dat is ook het eerste dat de nieuwe eigenaren gaan realiseren.

De naam LOC 17 komt van de GTW-tramlocomotief die Doesburg als standplaats had. Achter de naam LOC 17 schuilen Ruurd Robaard, Roland Stokman en Rob Peters van Nijenhof, drie Doesburgse ondernemers, begaan met hun stad en aanhangers van de gestage voortgang. "We beginnen vooraan en ontwikkelen de loods zo verder. We kunnen en zullen niet alles in één keer doen", aldus Ruurd Robaard tijdens de ondertekening in de kille en tochtige loods, een uniek industrieel monument. "We gaan eerst zorgen dat het weer dicht komt wat betreft deuren en toegangen. Dan is een grondige aanpak van de buitenwanden prioriteit. Vervolgens moeten voorzieningen als elektra, water en riool worden gerealiseerd. En dan beginnen we met het sanitairgedeelte voor de camperplaatsen en passantenhaven. De gemeente gaat dat van ons huren, zo is afgesproken. Daarna beginnen we met het horecagedeelte aan die kopse kan van de loods en een terras aan de kant van de haven."

Het is zoals gezegd een eerste stap en omvat nog geen derde deel van de immense loods. Plannen voor verdere invulling zijn er al wel, maar moeten nog worden uitgewerkt. Gedacht wordt naast de horeca, aan een zaal annex markthal, bedrijfsunits en vakantie-appartementen.

Wethouder Ellen Mulder - Metselaar vertelde dat het geen gemakkelijk proces is geweest. “Ik heb van dit project wakker gelegen, durf ik te vertellen. Steeds meer mensen geloofden er niet meer in en de roep om de loods te slopen en het terrein volledig in te richten als parkeerplaats, werd steeds luider. Gelukkig is het niet zover gekomen.”

Foto:

De drie mannen achter LOC 17 bekijken samen met de wethouder een foto van de locomotief waar hun bedrijf naar is genoemd. - foto: Wencel Maresch