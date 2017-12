Grote Kerstboom in Doesburg dupe van grof vandalisme

DOESBURG - Vorige weekend is een groot aantal lampjes in de kerstboom op de Voormarkt in Doesburg vernield. In de nacht na de Doesburgse Kerstmarkt was het raak. Inwoners, bezoekers en ondernemers van Doesburg hebben slechts twee dagen mogen genieten van de mooi verlichte kerstboom.

De grote kerstboom wordt traditioneel gefinancierd door de ondernemers uit de binnenstad.

Zo spoedig mogelijk werd geprobeerd de verlichting weer enigszins te repareren, maar in originele staat terugbrengen was helaas niet meer mogelijk.

Al jaren gaat het goed in Doesburg met de feestverlichting tijdens de donkere dagen voor kerst. Het is betreurenswaardig dat het nu toch weer fout is gegaan en schandalig dat deze vernielingen zijn verricht.

Getuigen van de vernieling kunnen contact opnemen met de politie te Doesburg.