Uitvoering Mondolia naar het Boshuis Klarenbeek

KLARENBEEK – Muziek- en Amusementsvereniging Mondolia gaat volgend jaar maart haar jaarlijkse uitvoering in Het Boshuis in Klarenbeek houden. Het is voor het eerst, dat de vereniging haar jaarlijkse uitvoering in het Boshuis gaat houden.

“Het is immers nog niet duidelijk of en wanneer de grote zaal bij de Nieuwe Zweep in Klarenbeek weer open gaat”, aldus voorzitter Hugo Hoitink, “de vereniging wil niet het risico lopen, dat we geen uitvoering kunnen houden. Dat betekent echter, dat we net als vroeger weer twee uitvoeringen gaan geven. Eén op de vrijdag en één op de zaterdag”.

Er kunnen maximaal 300 bezoekers in Het Boshuis terecht. Aangezien de vereniging de laatste jaren op ruim 500 bezoekers mocht rekenen, is er voor gekozen om twee uitvoeringen te houden. Deze zijn gepland op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart. De kaartverkoop zal begin 2018 starten.

Toegangskaarten á € 7,- per stuk en € 3,- voor kinderen tot en met 12 jaar. Bij de donateurs komt één van onze leden langs om de toegangskaartjes te brengen. Wie geen donateur is maar wel de uitvoering wil bezoeken? Dat kan. Vanaf begin 2018 kan men de kaartjes bij Bike Totoaal Wolters in Klarenbeek kopen. Of contact opnemen met de kaartverkoopster binnen de vereniging: Riet de Koning via telefoonnummer 055-3600168 of een e-mailsturen naar mavmondolia@gmail.com.

www.mondolia.nl