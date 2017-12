Gemeente Apeldoorn en Vfonds samen naar 75 jaar Vrijheid

APELDOORN - De Gemeente Apeldoorn en het Nationaal Fonds voor Vrede Vrijheid en Veteranenzorg (het Vfonds) gaan met het oog op het vieren van 75 jaar vrijheid in 2019/2020 de komende jaren intensief samenwerken. Dit werd donderdagavond bekrachtigd door burgemeester John Berends en de voorzitter van het Vfonds, Robert Croll.

Het gebeurde niet toevallig op die plek, waar het Glazen Huis klaar staat voor Serious Request 2017. Het Vfonds is hoofdpartner van 150 jaar Rode Kruis en ondersteunt niet alleen Serious Request maar ook de Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) die volgende week in het Oranjepark in Apeldoorn een Escape Room en een Glazen spinninghuis hebben ingericht om met verschillende politieteams een groot bedrag voor Serious Request binnen te halen.

Burgemeester Berends bezoekt volgende week met een schoolklas en enkele collega-burgemeesters de Escape Room. Berends: “Apeldoorn mag volgende week laten zien hoe de samenwerking in het voortraject met verschillende disciplines gaat leiden tot een succesvolle actieweek. Uiteraard draagt iedereen zijn steentje bij. Wethouder Stukker met o.a. sport in portefeuille zal in het spinninghuis samen met Michiel van Hattem, directeur van het Vfonds en Gijs de Vries, directeur van het Rode Kruis, fietsen voor het goede doel. Wij zijn heel erg blij met de steun van het Vfonds, niet alleen nu voor Serious Request maar vooral ook voor de komende jaren.” Ook de korpschef van de Nationale Politie, de heer Akerboom zal in de week van Serious Request afreizen naar Apeldoorn om de politieteams aan te moedigen.

De samenwerking met de Gemeente Apeldoorn is vooral gericht op het vieren van ‘75 jaar vrijheid’. In de aanloop naar ‘75 jaar vrijheid’ wordt in Loenen, direct naast het Ereveld, een Nationale Veteranenbegraafplaats gerealiseerd met daarbij een herdenkings- en educatief centrum. In totaal is er op dit moment ruim 6 miljoen beschikbaar gesteld door het Vfonds en een aantal ministeries, particuliere fondsen, de provincie Gelderland en de Gemeente Apeldoorn waarmee de bouw definitief van start kan gaan. Voor de realisatie wordt nauw samengewerkt met de Stichting Nederlandse Veteranen Begraafplaats Loenen en de Oorlogsgravenstichting (OGS). Voorzitter van het Vfonds Robert Croll voegt toe: “Het Vfonds is er trots op dat we met onze bijdrage de lang gekoesterde wens van vele veteranen mogelijk kunnen maken. Veteranen hebben recht op een gedenkwaardige plek uit respect voor de risico’s die zij voor onze vrijheid gelopen hebben tijdens oorlogs- of vredesmissies."

In het convenant dat vandaag is ondertekend worden diverse projecten genoemd. Adopteer een monument met basisscholen en voortgezet onderwijs is daar een voorbeeld van maar ook het partnerschap van Apeldoorn met de Liberation Route Europe en de samenwerking met ROC Aventus rond de thema’s burgerschap, democratie en vrijheid. Samen met andere gemeentes is er in 2020 bijzondere aandacht voor de bevrijding door de Canadezen. Daarnaast heeft Apeldoorn een bijzondere band met de Koninklijke Marechaussee, de Nationale Politie en de verschillende onderdelen van de Nederlandse Krijgsmacht. Het Vfonds heeft een bedrag van maximaal 300 duizend gereserveerd voor de periode tot en met 2020.

Het Vfonds is sinds de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid van een fonds dat zich inzet voor erkenning en waardering van veteranen en geüniformeerden tot een fonds dat daarbij ook mensen blijft stimuleren zich in te zetten voor vrede, democratie en internationale rechtsorde. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunt het Vfonds de 14 nationale bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Daarnaast wordt er continu geïnvesteerd in innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten rondom vrede en democratie. Het Vfonds krijgt haar middelen in belangrijke mate van de Nationale Postcodeloterij, de Bankgiroloterij en de Nederlandse Loterij. Meer informatie vindt u op: www.vfonds.nl.