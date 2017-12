Scouting Rheden dringend op zoek naar tijdelijke locatie

RHEDEN – De Rhedense Pioniers moeten per 1 juni 2018 hun huidige onderkomen de Boschschuur verlaten. Eigenaar Stichting Wurfbain’s Hof wil het huidige huurcontract niet verlengen, maar de huur verhogen naar commerciële tarieven. Dit is voor de vereniging niet op te brengen.

Daarom doet de Rhedense Pioniers een dringende oproep: wie o wie heeft de club een leegstaande garage, stal, loods of andere ruimte te bieden? De noodlocatie moet voldoen aan de grootte van één klaslokaal met toilet(ten) en liefst met een buitenspeelruimte, te gebruiken vanaf 1 juni 2018 voor de duur van ongeveer twee jaar. Men kan suggesties mailen naar: nieuwbouw.rp@gmail.com. Inmiddels wordt in constructief overleg met de gemeente Rheden gekeken of het mogelijk is een nieuw clubgebouw te realiseren aan de zuidflank van het dorp. Het is uiteraard niet mogelijk om daar, of elders, al vóór 1 juni 2018 een nieuw gebouw neer te zetten. Vandaar de zoektocht naar een tijdelijk onderkomen voor maximaal twee jaar.

Wie alle ontwikkelingen bij de Rhedense Pioniers op de voet wil volgen, kan kijken op www.rhedensepioniers.nl. Ook wordt daar – en op facebook – informatie gegeven over op stapel staande acties om gelden te verzamelen ten behoeve van de nieuwbouw. In januari wordt bijvoorbeeld een statiegeldactie gehouden bij de Coop. Op de website staat ook hoe men met Sponsorkliks de vereniging kan steunen. En, niet onbelangrijk, in januari volgt informatie over het afscheid van de Boschschuur op 21 april 2018 voor leden en oud-leden.

Scouting Rhedense Pioniers is een bloeiende vereniging met ongeveer 140 leden. Hun missie is om kinderen en jongeren van vijf tot achttien-plus onder leiding van enthousiaste kaderleden een leuke en veilige plek te bieden waar zij zich kunnen ontwikkelen door samen te werken en samen te spelen, het liefst in de natuur. Deze actieve club wil voortbestaan!