Warm afscheid in De Steeg en Ellecom

DE STEEG / ELLECOM - Tijdens de afscheidstournee van burgemeester Petra van Wingerden-Boers, was het de beurt aan het dorp De Steeg op Kasteel Middachten (foto) Samen met belangengemeenschap De Steeg Havikerwaard had Middachten een bijzonder programma samengesteld. Burgemeester Van Wingerden kwam, net als bij haar kenningsmakingstour in 2004, aan in de paardenkoets van Bert Harmsen, van biologische boerderij De Wolfskuil.

Op het kasteel waren diverse vertegenwoordigers van het dorp. Na een warm welkom door Graaf zu Ortenburg gaf harpiste Merle van der Lijke uit De Steeg een prachtig miniconcert. Vervolgens was het woord aan Age Fennema. Hij vertelde wat het vak rentmeesterschap inhoudt. Daarna was er een korte rondleiding door het kasteel. Onder het genot van een hapje en een drankje kon iedereen vervolgens persoonlijk afscheid nemen van burgemeester Van Wingerden.

De zondag daarna was het de beurt aan het dorp Ellecom. In het dorpshuis Klein Bergstein hadden veel Ellecommers zich verzameld om op eigen wijze afscheid te nemen van hun burgemeester. Ellecom had een mooi programma samengesteld met als thema: petje af voor de burgemeester. Er waren optredens van Sursum Corda, Rolling Home, Excelsior, koor Lief en Leed en leerlingen van de Anne Frankschool. De kinderen van het Dushihuis boden een persoonlijk cadeau aan. Tussendoor werd het spel 'petje op, petje af' gespeeld met vragen over burgemeester Van Wingerden.

Het was een gezellige middag waar menig anekdote werd opgehaald. Zelfs de voetjes gingen van de vloer bij de muziek van de Starlight Sisters. Aan het eind werd burgemeester Van Wingerden toegezongen en uitgezwaaid met een speciaal voor haar geschreven lied.

Laag-Soeren is het volgende dorp dat burgemeester Petra van Wingerden aandoet op haar afscheidtournee. Dat zal zijn op zaterdag 25 november om 11.45 uur in 't Sprengenhus.