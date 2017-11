Bewegen houdt 60-jarig paar fit

BRUMMEN - Ze hadden speciaal gevraagd om een bezoek van de burgemeester, het echtpaar Jan en Annie Gemmink - Bluemink. Ze waren op 13 november precies 60 jaar getrouwd en een dag later kwam Alex van Hedel op bezoek. Ze hadden veel te danken aan de hulp van de vader van de huidige Brummense burgemeester. Die was in de periode waarin ze trouwden boekhouder en stond het pasgetrouwde stel bij het opzetten van hun boerenbedrijf.

Jan (87) en Annie (83) blaken nog steeds van gezondheid. Ze wonen helemaal zelfstandig, fietsen veel en zijn dagelijks in de weer met tuin en de volkstuin. "Een volkstuin is net als een hond", legt de bruidegom uit. "Je moet er dagelijks mee naar buiten en dat houdt je in beweging. Achter de geraniums zitten kan altijd nog."

Ze leerden elkaar kennen tijdens een van de dansavonden die in de jaren vijftig van de vorige eeuw zo in zwang waren en waar heel wat jongens en meisjes elkaar ontmoetten. Annie kwam uit Wilp Achterhoek en bij uit Nijenbeek bij Voorst. Zijn ouders hadden daar ook een boerderij, die echter een dag voor de Canadese oversteek van de IJssel op 13 april 1945 in brand werd geschoten. "Net als kasteel Nijenbeek", vertelt hij. "Daarvan wisten de Canadezen dat er Duitsers zaten. Het werd zes dagen lang met granaten beschoten." Het maakte het kasteel tot de ruïne die het heden ten dagen nog steeds is. Het werd nooit herbouwd, net als de boerderij van Gemmink.

Maar in 1957 konden Jan en Annie in Brummen boerderij Ruimzicht kopen - Van Hedel sr. adviseerde en hielp daarbij - en tot één van de zoons het bedrijf overnam, werkten ze daar hard maar ook met plezier. Hun vier kinderen, twee zoons en twee dochters, werden er geboren en die brachten weer acht kleinkinderen voort.

Foto:

Burgemeester Alex van Hedel bracht een kopie van de trouwakte uit het bevolkingsregister mee, als geschenk voor het 60-jarige paar Gemmink - Bluemink. - foto: Wencel Maresch