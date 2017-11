Pleeggezinnen zijn hard nodig én schaars

DE STEEG - In de gemeente Rheden wachten op dit moment vier kinderen op een plek in een pleeggezin. Die gezinnen zijn echter schaars en daarom zoekt de gemeente nieuwe pleegouders, zoals Marc en Rana. Zij hebben maar liefst zeven kinderen. Sem is de een na jongste telg. Hij is pleegkind.

Sem kwam twee jaar geleden als pasgeborene in het gezin. Marc en Rana zijn ervaren pleegouders, want de afgelopen twee jaar vingen zij ook een meisje van vier en een meisje van veertien op. Beide meisjes woonden maar kort bij het gezin. Sem blijft tot hij oud genoeg is om op zichzelf te gaan wonen.

Het was een spannende dag voor de kinderen van Marc en Rana. Wethouder Constans Pos kwam op bezoek (foto) en dus mochten ze tussen de middag van school naar huis, om samen met hem pannenkoeken te eten. Moeder Rana had voor de gelegenheid een extra grote stapel gebakken. Het gezin ontving een boek met mooie verhalen van pleegouders. Tijdens de pannenkoeken deden ze hun eigen verhaal aan Constans.

Moeder Rana vertelt dat ze al vroeg wist dat ze pleegouder wilde worden: “Ik ben niet alleen voor mezelf op de wereld. Een kind dat niet thuis kan wonen, heeft een fijne liefdevolle omgeving nodig. Een warm gezin is dan honderd keer beter dan een instelling. Als maatschappelijk werker heb ik de verschillen duidelijk kunnen zien. Het is waardevol om te zorgen voor een andermans kind die al veel heeft meegemaakt en op deze manier bij te staan in zijn ontwikkeling. En ook voor onze eigen kinderen is een pleegkind een waardevolle toevoeging.“ Voor vader Marc was pleegouder worden minder vanzelfsprekend. Hij heeft het lang uitgesteld. “Pleegouder worden was een hele grote stap voor mij. Het heeft lang geduurd voordat ik er ook klaar voor was. Als je pleegouder wordt, moet je er genoeg tijd en energie in kunnen stoppen. Ik sta vierkant achter onze keuze en geniet iedere dag van ons gezin. Het voelt heel goed om ook andere kinderen een veilig thuis te bieden”

Het meisje van vier dat tijdelijk in het gezin woonde, was uit huis geplaatst. Rana herinnert zich het moment waarop ze het meisje in huis namen nog goed: “Het was een zogenaamde crisisplaatsing. We moesten binnen een uur beslissen. Als wij haar niet in ons gezin hadden opgenomen, ging ze naar Limburg. Bij ons kon ze gelukkig in de buurt van haar netwerk blijven. Als je dan na een paar weken een glimlach op haar gezichtje ziet, word je gewoon intens blij!”

Pleegouder wordt je niet zomaar. De pleegzorgorganisatie heeft het gezin van Marc en Rana zorgvuldig gescreend en getraind. Voordat Marc en Rana een nieuw pleegkind opnemen, overleggen ze eerst met hun eigen kinderen. Rana: “Het is niet niks als een nieuw kind in je gezin komt. En dan komt er soms ook een vader, moeder of pleegzorgwerker en gezinsvoogd over de vloer. Toch hebben onze kinderen hun nieuwe broertje en zusjes altijd met open armen ontvangen. Natuurlijk heeft een groot gezin ook nadelen. De kids willen bijvoorbeeld graag een eigen kamer. Dat zit er helaas niet voor elk kind in, maar dat vinden ze niet echt een probleem, hoor. Wat hen betreft zetten ze liever nóg een extra bordje op tafel. De meisjes willen graag nog een meisje erbij en de jongens een jongetje.”

De gemeente is verantwoordelijk voor pleegzorg. Ze werkt hierin samen met verschillende pleegzorgorganisaties. In de gemeente Rheden leven momenteel bijna twintig kinderen in een pleeggezin. Wie meer wil weten over wat het betekent om pleegouder te zijn, kan aanschuiven op de informatieavond op dinsdag 28 november. Die is om 19.30 uur in het dorpshuis Willem de Zwijger aan Meester B. van Leeuwenplein 3 in Rheden. Aanmelden kan via www.ikwilpleegouderworden.nl. Mensen die serieus geïnteresseerd zijn, krijgen zorgvuldig advies en begeleiding bij hun keuze. Deelname aan de informatieavond is vrijblijvend. Na afloop ontvangen de aanwezig het boek met ervaringsverhalen.