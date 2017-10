Johannes uit Dieren wint 10.000 euro én een auto

DIEREN - Een grote verrassing voor Johannes uit Dieren. Hij heeft in de VriendenLoterij PrijzenMarathon 10.000 euro en een auto gewonnen. Dennis van der Geest, ambassadeur van de VriendenLoterij, verraste Johannes dinsdag met de cheque en de auto. Johannes is blij verrast: “Wat een geweldige prijs. Ik heb zelf geen rijbewijs, maar mijn zoon wel. De auto is dus voor hem. Hij woont bij mij in de straat dus ik ben meteen naar hem toegelopen om hem het goede nieuws te brengen. We zijn ontzettend blij”. De uitreiking aan Johannes uit Dieren is op zondag 29 oktober te zien in het televisieprogramma VriendenLoterij De Winnaars, dat iedere zondag rond 19.20 uur wordt uitgezonden bij RTL 4.