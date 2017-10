Samenwerking Triple Helix komt tot concrete projecten

RHEDEN – Elkaar inspireren, stimuleren en samenwerken. Dat is de bedoeling dan het project Triple Helix, een samenwerkingsverband tussen Rhedense ondernemers, onderwijs en overheid. De eerste concrete activiteiten zagen afgelopen jaar het levenslicht.

Triple Helix ontstond vorig jaar toen in de gemeente Rheden een nieuwe economische visie werd gepresenteerd. Ondernemers, onderwijs en overheid slaan de handen ineen en gaan een samenwerking aan, waar alle partijen van profiteren. Inmiddels zijn verschillende projecten uitgerold, waar de deelnemers onverdeeld enthousiast over zijn.

Zo opent begin november in Ellecom het LivingLab RainValley, waar studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoek gaan doen naar waterdoorlatendheid van de bodem. Onderzocht wordt hoe de grond van infiltratievelden verbeterd kan worden, zodat water hier beter weg kan lopen. Dit doen zij in samenwerking met GWW Ingenieurs uit Dieren, adviseurs in grond-, weg- en waterbouw en Biomygreen uit Velp, gespecialiseerd in bodemkwaliteit. De resultaten van dit onderzoek kunnen direct in de gemeente Rheden worden toegepast.

RainValley is één van de grotere van de inmiddels zes projecten. Studenten aan het Astrum College in Velp (voormalige ROC A12) ontwierpen een logo voor Triple Helix en gaan zich later inzetten op een ondernemerswedstrijd, waarbij zij ondersteuning krijgen van ervaren ondernemers.

En er borrelt nog meer. Zo wordt gezamenlijk nagedacht over een nieuwe invulling van het terrein aan het Kanaal in Spankeren, tussen de fietsbrug en Dupobrug. Jaap van der Eerden van GWW Ingenieurs ziet mogelijkheden voor een strandje en herinrichting van het gebied, zodat de bedrijven langs het Kanaal mooier in beeld komen. Paul de Lange van Intrapec in Spankeren denkt na over fruitbomen, waar Larenstein en Biomygreen weer een praktische hand toe kunnen steken.

De Lange maakt zich ook sterk voor een project dan nu nog echt in de kinderschoenen staat, waarbij jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt leerplekken kunnen krijgen bij diverse ondernemers. “Ook in het sociaal domein kunnen we door samenwerking veel voor elkaar krijgen.”

Triple Helix is weliswaar een wat abstracte samenwerking, maar levert heel concrete projecten op. Steeds meer ondernemers sluiten zich aan, onder andere doordat binnen ondernemersverenigingen regelmatig aandacht voor het initiatief wordt gevraagd. Van der Eerden van GWW ziet legio mogelijkheden. “Door samen te werken, wordt delen vermenigvuldigen. De lokale samenwerking is prettig. Er zijn korte lijnen.”

Betrokken wethouder Ronald Haverkamp merkt steeds meer enthousiasme in zijn gemeente. “Naast de drie O’s die al meedoen, ondernemers, onderwijs en overheid, hopen we ook de vierde O te betrekken: omwonenden. En ook daar zie ik steeds meer animo.”