Kussens voor de Oude Jan

VELP - Voor veel bezoekers van de Oude Jan in Velp gaat een wens in vervulling: alle banken zijn begin oktober voorzien van kussens. Tot nu was een beperkt aantal zitkussens beschikbaar, onvoldoende bij een goed gevulde kerk.

Uit een enquête, die dit voorjaar werd gehouden tijdens enkele concertuitvoeringen, bleek het overgrote deel van de bezoekers erg ingenomen te zijn met de Oude Jan als accommodatie voor de concerten: mooi, sfeervol en passend bij de muziek. De keuze van de ensembles en de muziek wordt door iedereen gewaardeerd. Op één punt echter kwam een duidelijke aanbeveling naar voren: nogal wat geënquêteerden zouden het prettig vinden als er meer zitkussens beschikbaar zijn op de banken.

De Vrienden van de Oude Jan hebben deze aanbeveling ter harte genomen. Na de wens te hebben voorgelegd aan de kerkelijke gemeente, de eigenaar van de Oude Jan, hebben zij zich georiënteerd op een passende oplossing. Dat heeft geleid tot de aanschaf van comfortabele bankkussens in een mooie rode kleur, die recht doet aan de sfeer van de Oude Jan. De kosten van deze verbetering worden gedragen door de Vrienden van de Oude Jan.

Sinds de oprichting van de stichting in 1984 hebben de Vrienden van de Oude Jan overigens inmiddels al ruim 220.000 ero bijgedragen aan verbeteringen in, aan en rond dit prachtige twaalfde-eeuwse monument, alles mogelijk gemaakt door de periodieke bijdragen van de Vrienden!