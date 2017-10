Gemeente Brummen is regenboog-gemeente

BRUMMEN – Het gemeentebestuur van Brummen stond vorige week stil bij Coming Out Day. Voor deze gelegenheid werd dorpsdichter Laurens Hoevenaren gevraagd een gedicht te schrijven over gelijkheid van mensen. Het werk Een Kind is terug te lezen op de website van de gemeente.

De gemeente Brummen wil discriminatie voorkomen en waar nodig bestrijden. Niet alleen racisme, maar ook ongelijke behandeling op grond van zaken als leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, nationaliteit, handicap, chronische ziekte, godsdienst of levensovertuiging.

Hoewel het aantal meldingen over discriminatie beperkt is in de gemeente Brummen, vindt het college het wel belangrijk om zich in te zetten voor de rechten en acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuele personen. Daarom heeft de gemeente zich op 24 november 2016 uitgeroepen tot een regenbooggemeente. Zo heeft de gemeente de regenboogvlag uitgehangen tijdens Coming Out Day.

Buiten deze landelijke dag is er natuurlijk ook aandacht voor dit onderwerp. Zo speelt Team voor Elkaar een belangrijke rol om de gemeentelijke ambitie als regenbooggemeente waar te maken. Deze professionals komen immers bij mensen thuis en hebben een persoonlijk contact met inwoners. Signaleren van achterstelling en discriminatie en doorverwijzen naar de juiste begeleidende instantie heeft de aandacht van dit wijkteam. De gemeente brengt met enige regelmaat dit onderwerp onder de aandacht via onder andere de website Samen Goed Voor Elkaar en sociale media met het oog op het bevorderen van acceptatie en het voorkomen van uitsluiting van deze groepen inwoners.