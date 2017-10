Klarenbeek krijgt Buurtstroom

KLARENBEEK – Buurtstroom is een initiatief van duurzame energiecoöperatie Apeldoorn, deA, om op diverse locaties in de gemeente Apeldoorn groene energieprojecten te ontwikkelen. Het bestuur van de Stichting MFC De Pauw Klarenbeek heeft besloten zich aan te sluiten bij dit initiatief. Onder de naam Buurtstroom Klarenbeek zal het deelproject voor Klarenbeek verder vormgegeven worden. Zoals het er nu uitziet is er op het dak van het MFC ruimte voor pakweg 120 tot 130 zonnepanelen.

De discussie over energiegebruik, klimaat en milieu wordt alom gevoerd. Ieder kan weten dat de voorraad fossiele brandstof eindig is. Gas uit eigen bodem staat nu al sterk ter discussie, al was het alleen al door de bodemverzakking en -bevingen in Groningen. Het lijkt dus volgens het MFC goed om na te denken over eigen energiegebruik èn de transitie naar groene energievormen.

Buurtstroom Klarenbeek stelt bewoners en bedrijven in Klarenbeek en omgeving in staat zonnestroom af te nemen van een gezamenlijk zonnedak bij hen in de buurt, MFC Klarenbeek in dit geval. Als men zelf geen gelegenheid heeft voor zonnepanelen op eigen dak, dan is deze mogelijkheid volgens de organisatie een zeer goed alternatief om mee te doen aan het ‘vergroenen’ van de eigen energiehuishouding.

Buurtstroom Klarenbeek is een project dat financieel gezien gebaseerd is op de Regeling- Verlaagd-Tarief, ook bekend onder de naam Postcoderoosregeling. Deze regeling is een stimuleringsmaatregel van de rijksoverheid. Het principe achter de regeling is dat huishoudens en kleine bedrijven investeren in het duurzaam opwekken van energie bij hen in de buurt. Wanneer voldaan wordt aan eisen van de regeling krijgen deelnemers vrijstelling van de energiebelasting op hun energierekening, over het aandeel (aantal afgenomen zonnepanelen) van de door hen opgewekte energie.

Buurtstroom Klarenbeek is volgens Bert Sneller aantrekkelijk voor particulieren en bedrijven in en rond Klarenbeek die graag groene, lokaal opgewekte stroom willen. Sneller: “Voor velen is het om uiteenlopende redenen niet mogelijk of niet wenselijk om op eigen dak zonne-energie op te wekken. Men heeft geen ruimte op het dak, men wil niet het dak ‘verrommelen’ of de buren opzadelen met een spiegelend dak. Dan is dit project een zeer goed alternatief om mee te doen aan het vergroenen van onze energie- huishouding en het verminderen van de CO2-uitstoot. Bovendien zien we graag dat Buurtstroom Klarenbeek enthousiasme opwekt en dat pandeigenaren zich aanmelden met een dak, of dat ondernemende bewoners met eigen initiatieven een idee bij Buurtstroom willen onderbrengen.”

Op 26 oktober om 19.30 uur wordt een Buurtstroom-manifestatie gehouden in het MFC. Daar kan men alle informatie krijgen, vragen stellen èn inschrijven. Voor leden van Klarenbeeks Belang, één per adres, wordt, op vertoon van het inschrijvingscontract, 10 euro per ingeschreven zonnepaneel gerestitueerd.

www.buurtstroomapeldoorn.nl