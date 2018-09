Start campagne glasvezel in buitengebied

GEM.RHEDEN - Bewoners van het buitengebied van Rheden kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een glasvezelabonnement. Glasvezel Buitenaf heeft namelijk een glasvezelcampagne gestart. Daarmee komt snel internet heel dichtbij. Bewoners kunnen zich vanaf nu tot 19 november inschrijven voor een glasvezelabonnement. Als 50 procent dit doet, gaat de aanleg door.

Glasvezel voor de hele regio. Het doel van Glasvezel Buitenaf is om het buitengebied van de gemeenten in de hele regio Arnhem-Nijmegen te voorzien van glasvezel. In totaal gaat het om zo'n 7.000 huishoudens in (delen van) de volgende gemeenten: Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden en Zevenaar, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen.

Alle bewoners krijgen hetzelfde aanbod. Ze kunnen kiezen uit een glasvezelabonnement voor internet, televisie en/of telefonie bij één van de vijfdienstaanbieders: Caiway, CBizz, Delta, Fiber en Helden van Nu. Naast dit abonnement betalen zij een vastrechtvergoeding voor het gebruik van het glasvezelnetwerk en de glasvezelaansluiting. Bewoners kunnen kiezen tussen een maandelijks bedrag van 15 euro of een eenmalige afkoop van 1900 euro. Beslissen ze voor 15 oktober, dan betalen ze eenmalig slechts 1600 euro. De komende dagen ontvangen alle bewoners die in aanmerking komen voor glasvezel een persoonlijke uitnodiging voor de informatieavonden.

Glasvezel Buitenaf kiest ervoor om bewoners persoonlijk te informeren. “Wij vinden het belangrijk om vanuit Glasvezel buitenaf te vertellen wat glasvezel is en wat de mogelijkheden zijn. Maar ook waarom een deelname van 50 procent noodzakelijk is om glasvezel aan te leggen. Tijdens de informatieavonden zijn ook de dienstaanbieders aanwezig. Mensen die zich al willen oriënteren op glasvezelpakketten, kunnen bij hen terecht met vragen,” vertelt Piet Grootenboer, directeur Glasvezel Buitenaf.

www.glasvezelbuitenaf.nl