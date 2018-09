Jubilaris bij Unitas

DOESBURG - Dinie Troost van gymnastiekvereniging Unitas in Doesbug is tijdens de vergadering met bestuur en leiding dubbel onderscheiden. Wim Zegers, afgevaardigde van de K.N.G.U. heeft haar het speldje van verdienste in het zilver overhandigd voor haar inzet als bestuurslid van Unitas, die zij inmiddels 45 jaar vervuld. Voorzitter Ellen ten Have zette Dinie vervolgens in het zonnetje door haar het 50-jarig lidmaatschapsspeldje op te spelden. Als cadeau kreeg zij een bronzen beeldje. Het bestuur heeft daarin de tekst ´jouw inzet en ondersteuning verdient waardering´ laten graveren.