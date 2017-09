Smakelijk Brummen Culinair Open toernooi

BRUMMEN - Op zondag 10 september vonden de finales plaats van het Beckson Culinair Open Tennistoernooi in Brummen. Uit 200 deelnemers kwamen de volgende winnaars voort: hd4: Wouter Heijink/Roel vd Wiel; hd5: Gerald Veeneman/Friso Verhoeve, hd6: Fred Arends/Friso Verhoeve; hd7 Jurre Koning/ Raymond Vesterink; gd5: Sherief Joethan/Melanie Holdijk; gd6: Hessel van Hoorn/Nilda van Hoorn; gd7: Henk Hulshof/Elze Wilbrink; gd8: Simon en Erna Souissa; dd6: Sandra vd Brink/Nathalie van Thiel; dd7: Marieke Blom/Trees Thuss; dd8: Johanna Ek/Tamara van Galen.

Naast de sportieve strijd werden deelnemers en bezoekers de hele week op zeer smakelijke wijze verwend. Door Chinees-rest. HongKong, rest. Marmaris, Grandcafe Kromhout, de Bronkhorst Hoeve Catering, Bakkerij Teeselink, Rest. Tante Blanche, Bas Jansen Groente en Fruit, Desemenzo Broodcultuur, Qureo Company, rest. By Chiel Zutphen, Catering Zutphen en Jolink Banket viel er elke dag genoeg te proeven. Sport- en ontspanningsmassagepraktijk OnTop Brummen droeg zorg voor overspannen spieren en gewrichten. Tenslotte was er speciale dank voor Bloembinderij Ellen Nijenhuis en Intersport Harbach Zutphen. Oh ja, en er werd dus ook tennis gespeeld.