Dialectkoor en Amady in Muziektent

EERBEEK – De Stichting MET sluit zondag 17 september het culturele seizoen in de Muziektent in Eerbeek af met een dubbel optreden. Twee verenigingen zetten hun beste beentje voor: het Oosterhuuzens Dialectkoor en accordeonorkest Amady uit Brummen. Vanaf 14.00 uur treden beide verenigingen beurtelings op. Eerst brengt het dialectkoor onder leiding van Theo Uijttenboogaart een aantal gezellige liedjes. Daarna komt het accordeonorkest op het podium om te spelen onder leiding van Jeroen Gulikers. Het concert wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden van beide verenigingen. Mocht het slecht weer zijn dan wordt het programma gebracht in De Schuure naast restaurant De Korenmolen. De toegang is gratis.