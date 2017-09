Eind 2019 zicht op snel internet buitengebied

DOESBURG / BRONCKHORST - Stapsgewijs breidt het Communicatie Infrastructuur Fonds (CIF) haar glasvezelnetwerk uit over het buitengebied van de hele Achterhoek. Na de succesvolle campagnes in Berkelland en Winterswijk, krijgen nog eens 8.500 adressen - waaronder het buitengebied van Doesburg - de mogelijkheid zich aan te melden voor een glasvezelabonnement.

Het gaat om het gebied ‘Achterhoek Midden’ en bestrijkt het buitengebied met 5.000 adressen van de gemeente Oude IJsselstreek, delen van Bronckhorst, Doetinchem en Montferland. Op dit moment loopt al een glasvezelcampagne voor de inwoners van Aalten en Oost Gelre, het gaat hier om bijna 3.500 adressen. "Doesburg wordt in de tweede tranche opgenomen", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Er moeten duizenden kilometers geulen worden gegraven om het glasvezelnetwerk te bouwen. Dit kost tijd. Er is daarom gekozen om gefaseerd glasvezelcampagnes te organiseren. Het biedt de mogelijkheid om iedereen persoonlijk te informeren over de voordelen van een goede internetverbinding en de abonnementen bij dienstenaanbieders.

Na de ‘Go’ in Berkelland en Winterswijk wordt daar een glasvezelnetwerk aangelegd. CIF hoopt op 23 oktober bekend te kunnen maken dat de campagne in Aalten en Oost Gelre met succes is afgerond. Na de campagne in het gebied Achterhoek Midden volgen nog twee clusters, met Bronckhorst en het Doesburgse buitengebied. Deze worden bekendgemaakt in januari 2018 en voor de zomer van 2018, de voorbereidingen, in samenwerking met de betreffende gemeenten, voor deze clusters zijn begonnen.

De inwoners van Achterhoek Midden kunnen bij vier verschillende dienstaanbieders (Caiway, CBizz, Solcon en WeServe) terecht voor een glasvezelabonnement. Daarnaast betalen zij een vastrechtvergoeding van 12,50 euro per maand òf 1600 euro bij eenmalige afkoop. CIF heeft 50% deelname nodig om glasvezel te kunnen uitrollen.

Wethouder Paul Seesing van Bronckhorst zegt namens de samenwerkende gemeenten zeer content te zijn met het aanbod en daar waar mogelijk te faciliteren in de vraagbundeling. Hij geeft tevens aan dat de samenwerkende gemeenten zich sterk blijven maken om alle adressen in de Achterhoek op korte termijn toegang te geven tot snel internet.