Nieuwe voorzitter De Heiknüüters

RHEDEN - Op de laatst gehouden algemene ledenvergadering van carnavalsvereniging De Heiknüüters uit Rheden is Martin van den Eijk gekozen als nieuwe voorzitter. Van den Eijk: "Hoewel ik pas een jaar lid ben van CV De Heiknüüters, nadat ik in 2017 Adjudant van Prins Herman de Tweede ben geworden, was ik al snel enthousiast over dit prachtige feest. Daarvoor had ik nog nooit iets aan carnaval gedaan. Eén van de redenen waarom ik enthousiast ben, is vanwege het warme ontvangst binnen deze vereniging. In het afgelopen jaar hebben diverse mensen mij gevraagd of ik bij de vereniging zou blijven en actief lid zou worden. Na het grote carnaval ben ik daar over na gaan denken en heb besloten om mij actief voor deze vereniging te gaan inzetten." Omdat Van den Eijk een niet-Rhedenaar en een junior carnavalsvierder is, verwacht het bestuur van hem een frisse kijk op de gang van zaken.