Meld je team aan voor de Eerbeekse Zeskamp

EERBEEK - Eerbeek sluit op zondag 2 september de zomer af met de bekende zeskamp: een sportief evenement waarbij teams het tegen elkaar opnemen in zes spectaculaire onderdelen. De organisatie is in handen van BoYo Events dat teams oproept om gezellig mee te doen: "Schrijf je nu in!"

De zeskamp kent dit jaar weer prachtige onderdelen, die verdeeld zijn over het Kerstenterrein en het Stuijvenburchplein. Zo staat er een opblaasbare hindernisbaan van 30 meter lang. Niet alleen leuk om te doen, ook prachtig om te zien. Het onderdeel Mexicano Loco is een variant op touwtrekken, waarbij teams elk moeten proberen een stukje van de cactus in het midden naar hun kant te krijgen. Het zakslaan is een klassieker: probeer boven een enorme waterbak je tegenstander van een balk te meppen. De skippybal-race laat zien wie er de vaardigheden uit zijn jeugd nog niet is verleerd. Bij het zandscheppen komt flinke fysieke kracht kijken, maar ook een stukje behendigheid: hoeveel zand kun je in één keer versjouwen zonder dat deze de grond raakt? Bij het levend sjoelen is het de kunst om op een sjoelsteen door het juiste poortje te glijden.

De zeskamp start op zondag 2 september met een warming-up onder leiding van een personal trainer. Vanaf 13.30 uur strijden de teams tegen elkaar om de winst. Teams kunnen zich nog tot 20 augustus aanmelden om mee te doen aan dit spektakel. Een team bestaan uit minimaal zes deelnemers. Aanmelden kan via www.ebkoutdoor.nl.

Overigens maakt de zeskamp vanaf dit jaar deel uit van een weekend vol activiteiten, onder de naam EKB Outdoor. Het feest begint zaterdag al met een springkussenfestival voor kinderen tot en met veertien jaar. 's Avonds wordt op het Kerstenterrein een buitenbioscoop ingericht, waar het publiek vanaf ongeveer 21.30 uur kan genieten van de film WILD. Na de film kan er tussen 23.00 en 01.00 uur worden gedanst tijdens de Zeskamp Preparty.

Zondagmiddag staat dan de zeskamp op het programma. Het is zeker ook voor het publiek de moeite waard om te zien hoe de teams zich uitsloven. Op diverse plekken is een lekker drankje verkrijgbaar. Rond 18.00 uur is het sportieve deel van de dag ten einde en kunnen de teams aanschuiven voor de Zeskamp BBQ. Rond 21.30 uur worden de prijzen van de zeskamp uitgereikt, waarna er nog even lekker wordt doorgefeest met muziek van diverse DJ's, waaronder Jody Bernal. Kaartjes voor de verschillende programma-onderdelen zijn voor een paar euro verkrijgbaar via www.ebkoutdoor.nl.