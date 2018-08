Gliejen op de stormbaan

HOENDERLOO - De kermis in Hoenderloo is al jaren veel meer dan alleen een kermis. Het Zomerfeest is uitgegroeid tot vijf dagen vol activiteiten. Natuurlijk staan klassiekers als het vogelschieten en de optocht op het programma, maar ook worden steeds nieuwe activiteiten toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan het bijlwerpen - deelname voor eigen risico. De jeugd vermaakte zicht opperbest op deze 30 meter lange opblaasbare stormbaan en menig man èn vrouw toonde zijn of haar (vermeende) krachten bij het boomstamrollen. Natuurlijk vormde de feesttent de uitvalsbasis voor het weekend: de plek voor een drankje en om dorpsgenoten te ontmoeten en eens gezellig bij te praten.