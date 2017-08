Zondag weer Fotograficamarkt in Doesburg

DOESBURG - Voor de 23ste keer wordt zondag in de Doesburgse binnenstad de Fotograficamarkt gehouden. Van 09.00 tot 16.00 uur staat daar een lang lint van kramen opgesteld waarop werkelijk alles dat met fotografie en film te maken heeft, te vinden is. De entree is gratis.

In 1995 begon Roel Fokken, de plaatselijke fotograaf in Doesburg, bescheiden met een beurs van fotografica. Hij had dat idee ooit in Frankrijk opgedaan, waar in een dorp in de open lucht zo'n beurs voor liefhebbers van fotografie werd gehouden. De eerste Doesburgse editie moest het nog stellen met vijf kramen vol oude fotocamera's en aanverwante artikelen. Komende zondag staan er voor de 23ste uitgave van het evenement zo'n 125 opgesteld in de binnenstad. Doesburg is daarmee een van de grotere beurzen op dit gebied.

Op de beurs is de laatste jaren ook te merken dat de belangstelling voor analoge fotografie weer toeneemt. Jonge mensen ontdekken de extra zeggingskracht van die fotografie en het gebruik van oude, analoge, camera's. Voor hen is de beurs in Doesburg een waar mekka, met kramen vol eersteklas en zeer betaalbare gebruikte camera's en studio- en doka uitrustingen.

Fokken organiseert de openlucht fotograficamarkt samen met een kleine maar trouwe groep vrijwilligers. Hij roemt ook de medewerking van Doesburg, hoewel de gemeente geen cent bijdraagt aan het evenement dat toch een keer per jaar vele duizenden mensen uit binnen- en buitenland naar de binnenstad trekt. Het is een evenement dat volgens Fokken goed bij de binnenstad past. "Geen lawaai, geen muziek, gewoon gezelligheid van mensen die bezig zijn met hun hobby."