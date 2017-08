Heerlijke optocht in Hoenderloo

HOENDERLOO - Daar kan menig ander dorp van gelijke omvang een puntje aan zuigen, aan de bonte stoet die zondag door de straten van Hoenderloo trok. Origineel, met een grote variatie aan loopgroepen en wagens en als beloning voor al die inspanningen en huisvlijt ook nog eens gezegend met een fraaie zomerse dag.

De optocht was de afsluiting van de geslaagde Oranjefeesten in het dorp. De feesttent op het kermisterrein was vijf dagen lang het epicentrum van het dorp. De kermis en tent waren voor iedereen toegankelijk, maar het is opvallend te zien hoe de lokale bewoners van het dorp toch hun eigen intieme feest konden vieren. Hooguit waren de vele toeristen van het Veluwse dorp geamuseerde toeschouwers, hoewel botsauto's en ander vermaak natuurlijk hun aantrekkingskracht op iedereen uitoefenen.

OCH, het Oranje Comité Hoenderloo, had weer een gevarieerd programma in elkaar gedraaid, met activiteiten voor iedereen. Voor de schooljeugd, maar ook voor de senioren van het dorp. Er werd op vogels geschoten, met bijlen gegooid en met boomstammen gerold over een hindernisparcours. Dat alles overgoten met een goed glas bier en een goede luim. Een royaal gebaar van gemeenschapszin. Een beetje volgens het motto van één van de wagens in de optocht, waarop stond: 'Bewaar de vrede niet… deel 'm uit!' - foto: Han Uenk