Terrasconcert Sempre Crescendo binnen gegeven

LAAG-SOEREN - Bij gelegenheid van de laatste repetitie voor de zomervakantie was een concert aangekondigd op het fraaie terras bij de kantine van Vakantiedorp De Jutberg in Laag-Soeren. Om op alles voorbereid te zijn werd het gebeuren verplaatst naar binnen.

In de gezellige en goed gevulde zaal bracht Sempre Crescendo een deel van het uitgebreide en gevarieerde repertoire ten gehore. Voor de aanwezigen was het genieten. Zij beloonden de muzikanten met een groot applaus. Na afloop werden de instrumenten voor enige tijd opgeborgen.

Na de vakantie beginnen de repetities weer op de dinsdagavond in ’t Sprengenhus. Mensen met nog een instrument op zolder en/of interesse in het samen muziek maken zijn altijd welkom. Ook volgend seizoen zal Sempre Crescendo weer vele gebeurtenissen en evenementen muzikaal opluisteren met een toepasselijk repertoire.