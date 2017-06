Paarden- en ponyconcours Empe - Klarenbeek

KLARENBEEK – Zaterdag 17 en zondag 18 juni vindt weer het Hunnekink Concours Hippique plaats, georganiseerd door de Oortveldruiters uit Empe. Deelnemers en publiek zijn welkom op het terrein van ponyhengstenhouderij de Beekhoeve aan de Clabanusweg 20 in Klarenbeek.

Zaterdag 17 juni komen de paarden aan de start in alle klassen dressuur en springen. Tevens wordt de voorselectie verreden voor Geldersche Kampioenschappen in de klasse Z-dressuur en springen klassen B tot en met ZZ. Zondag 18 juni rijden de pony’s in alle klassen dressuur en springen. Tevens is er dit jaar weer de rubriek Bixie, een klasse speciaal voor de allerkleinste ruiters en amazones. Op zondag is er in de middagpauze een demonstratie van de Voltige-afdeling van de Oortveldruiters. Bovendien staat er het hele weekend een groot springkussen.

De Oortveldruiters kunnen ook dit jaar weer rekenen op steun van een grote groep vrijwilligers om het concours weer in goede banen te leiden. Ruim honderd mensen zorgen dat alle materialen in goede staat op het terrein komen. Het wedstrijdsecretariaat moet worden bemand en de juryleden zijn benaderd en ingedeeld om een sluitend programma te kunnen maken. Daarnaast steken vele vrijwilligers de handen uit de mouwen als medewerker in de horeca, jurysecretaresse, parcoursbouwer en verkeersregelaar.