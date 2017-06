Nieuwe shirts

LEUVENHEIM - Om het Oranjefeest dit jaar fris in te gaan, is de Oranjecommissie van Leuvenheim in het nieuw gestoken. Dankzij drie sponsoren kon het voltallige team in het nieuw worden gestoken. Vlak voor de aftrap van het Oranjefeest zijn de shirts uitgereikt en werden de vrijwilligers gekiekt in hun stralend witte outfit, die mogelijk werd gemaakt door Jan de Winkel, Paul Hurenkamp en Hein Bouma van Jumbo. Op de foto krijgt voorzitter Bert Hafkamp het laatste shirt overhandigd door Hein Bouma, samen met de eveneens aanwezige Paul Hurenkamp de enige heren op de forto die niet in het nieuwe Oranjecommissie-tenue gekleed gaan